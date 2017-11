Un siècle après la chute du Tsar Nicolas II en Russie et l’avènement des bolchéviques, certains goulags ont trouvé de nouveaux occupants. Sur les îles Solovski, un archipel coupé du monde, des citoyens russes occupent désormais ces baraquements et tentent de vivre normalement. Mais ces lieux sont aussi marqués par la souffrance et les fantômes de ceux qui y ont été déportés.