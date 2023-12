Secouez-moi ! Des boules à neige Made in France

Dans un garage à Roanne, on observe un phénomène bien étrange. Il neige toute l'année et partout. Mais rassurez -vous, Jeanne et Alain Gravier, collectionneurs de boules à neige, n’ont pas perdu la boule, ils les collectionnent. Depuis 40 ans, pas un voyage, pas une visite sans rapporter le petit objet à souvenir, la boule à neige. Ils en comptent aujourd’hui près de 1 000. De quoi garder une âme d’enfant. Se souvenir des paysages, des animaux, des lieux de vacances, Jeanne et Alain Gravier sont des chionosphérophile. Le seul petit problème est que lorsqu’on retourne les boules, 95% sont Made in China, ce qui est dommage car la boule à neige est française. En 1889, à l'exposition universelle qui inaugure la Tour Eiffel, une première boule en verre presse papier est le souvenir incontournable. Dans l’Ain, l’entreprise JLK France a décidé de fabriquer des boules à neiges françaises et profiter d’un succès qui ne se dément pas depuis les années 50 et le développement du tourisme. Ce jour-là, on prépare une grosse commande, des milliers de boules destinées aux offices de tourisme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont