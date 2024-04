Secours en montagne : les pilotes de l'extrême

Ils sont là pour apprendre dans des conditions extrêmes, à quelques mètres des parois rocheuses en haute montagne. C'est une formation d'élite. Savoir voler avec précision en toute sécurité quelle que soit la météo pour secourir les personnes blessées en montagne, à des endroits inaccessibles, où seul l'hélicoptère peut aller de jour comme de nuit. À Briançon (Hautes-Alpes), des gendarmes stagiaires viennent de toute la France pour apprendre à voler en montagne. Les places sont chères, beaucoup de candidats pour peu d'élus, car tout le monde ne peut pas s'adapter aux codes de la montagne. Loïc est déjà pilote d'hélicoptère pour la gendarmerie. Avec l'instructeur, il effectue l'un de ses premiers vols dans les Hautes-Alpes. L'altitude, le relief, le sens du vent... Il doit prendre en compte tous ces paramètres. Son premier objectif est de se poser sur une zone enneigée en pleine montagne. L'expertise du secours en montagne français est reconnue mondialement. Les pilotes du monde entier, comme l'armée britannique, viennent se former avec les gendarmes. Les futurs pilotes sont sélectionnés selon leur capacité de réflexion, leur état d'esprit collectif, et leur évaluation du risque, car la moindre erreur peut être fatale. Ce soir-là, il n'y a aucune visibilité pour voler. L'exercice est très difficile. Les stagiaires doivent apprendre à piloter avec des lunettes spéciales. La profession de pilote en montagne est très recherchée en France et dans le monde entier. Durant 18 mois, la formation est exigeante. Chaque année, deux élèves sur trois réalisent leur rêve : porter secours à ceux qui en ont besoin en montagne. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba