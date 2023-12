Secours populaire cambriolé : 300 000 euros de préjudice

Vêtements, jouets, produits d'hygiène, tout ce qui a pu être volé l’a été, le reste est saccagé. Deux camions neufs sont détruits. Un an de collecte est réduit à néant. Le secrétaire général, Nabil Chetouf, du Secours populaire en Isère, n'a pas les mots pour dire son dégoût. “C’est inhumain, c’est indescriptible ce qu’on vit actuellement, pour moi c'est un cauchemar” s'exprime-t-il. C’est la police qui l’a informé du cambriolage de l'entrepôt situé à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Il dit ne jamais avoir vu cela en 28 ans de service. Le montant du préjudice est évalué à 300 000 euros et ce sont 30 000 personnes qui dépendaient de l’aide. "On ne sait pas faire si on n'a pas tous ces acteurs de la solidarité autour de nous et de les voir bafoués dans leur travail, dans leur engagement comme ça, c'est poignant. C'est vraiment quelque chose de terrible". S'est exprimée l’adjointe à l’action sociale de la ville. Elle dit ne pas vouloir se laisser habiter par la haine et appelle, avec toutes les équipes du secours populaire, à la solidarité de collectivité d’entreprise de particulier pour effacer, dit-elle, le tsunami d'inhumanité. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Agnès