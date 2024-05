Secours populaire en Isère : trois cambriolages en six mois

Les bénévoles sont encore sous le choc. Deux cents cartons de vêtements, mais aussi des micro-ondes, des fours, des machines à laver, ont été dérobés dans un centre de stockage du Secours populaire à Bourgoin-Jallieu, en Isère. "Franchement, est-ce qu'il faut avoir un sens de l'honneur quand on va voler des gens plus pauvres que vous ? Oui, c'est de la colère, c'est du dépit", réagit Sylvie Berze, bénévole. Les dons volés étaient destinés à une braderie prévue dans quelques jours, pour récolter des fonds pour les bénéficiaires. Ce sont plusieurs milliers d'euros qui s'envolent. "Le Secours populaire n'a jamais refusé ni aide ni soutien à qui que ce soit. Donc ils n'ont qu'à frapper à la porte et seront les bienvenus, et non pas tout briser, tout casser", ajoute Anne-Marie Perna, une autre bénévole. Pour le Secours populaire de l'Isère, il s'agit du troisième cambriolage en moins de six mois. Le 23 décembre dernier, dans l'entrepôt d'Échirolles, c'est l'indignation. Des dons de vêtements, de jouets pour Noël pillés, des véhicules saccagés... en tout 400 000 euros de préjudice. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone