Secteur de l'énergie : la bataille de l'électricité

C'est le Big Bang dans le secteur de l'énergie. Le groupe Total a racheté Direct Energie, un fournisseur d'électricité concurrent d'EDF. Quelles sont les conséquences de cette manœuvre pour les particuliers qui consomment de l'électricité? Aurions-nous bientôt à faire jouer la concurrence pour payer moins ? En effet, les acteurs indépendants du gaz et de l'électricité promettent jusqu'à 15% de rabais sur les factures des consommateurs. Ces promesses sont rarement respectées et inquiètent les clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.