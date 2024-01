Sécurité à l'école : les bombes lacrymogènes pour les professeurs ?

Les instituteurs de l’École primaire Marie Curie de Marignane, viendront-ils bientôt faire cours, une bombe lacrymogène dans la poche ? À la sortie des classes, les parents n'approuvent pas l'idée. Les professeurs des écoles de Marignane sont aussi contre la proposition, d'après un syndicat enseignant. Le maire de la ville, qui n'a pas souhaité répondre à notre équipe, explique vouloir lutter contre les intrusions. Mais sa mesure est-elle légale ? Les bombes lacrymogènes sont considérées comme des armes en vente libre pour les majeurs. Mais en transporter une, l'avoir sur soi, dans une école, par exemple, c'est illégal sauf motif légitime. Les mairies, départements et régions renforcent de plus en plus la sécurité des établissements scolaires. Cette année 2024, un maire a embauché des vigiles à l'extérieur d'une école. Des collèges et lycées sont de plus en plus fréquemment équipés de portiques de sécurité et de caméras de surveillance. Des tests pour installer des boutons d'urgence pour avertir directement la police sont aussi en cours. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Perrot, H. Dreyfus.