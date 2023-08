Sécurité civile : immersion avec une pilote d'hélicoptère

À chaque alerte, les mêmes gestes et la même adrénaline avant le décollage. Quand Magali Peyrot est au commande, c'est pour des urgences dans des conditions extrêmes. Quelle que soit la météo, elle part secourir des victimes en détresse, là où personne d'autres ne peut aller les sauver. Magali nous ouvre les portes de son univers de pilote d'hélicoptère et cheffe de base. C'est même la seule femme en France et cinq personnes sont sous ses ordres. Un quotidien extraordinaire, un rêve d'enfant, mais surtout beaucoup de travail. Avec 4 300 heures de vol, ça fait douze ans qu'elle est pilote. Magali est la seule femme pilote d'hélicoptère de la Sécurité civile contre 109 hommes. Mais pas question d'être un symbole, elle est pilote avant tout. De retour dans les airs, l'exercice délicat commence, l'hélitreuillage. La pilote doit stabiliser l'hélicoptère au-dessus du naufragé, malgré le vent, pour laisser descendre le secouriste à plus de dix mètres au-dessus de la mer. Il faut être rapide, précis et synchronisé, pour mettre en sécurité la victime. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Blanquart