Sécurité : coup de filet anti-terroriste en Meurthe-et-Moselle

Le vendredi 22 décembre, à six heures du matin, les policiers du RAID entrent dans la cité universitaire de Nancy. Ils enfoncent une porte et interpellent un étudiant. Son voisin de palier est encore sous le choc. D'après nos informations, cinq hommes auraient été interpellés à la même heure dans trois villes lorraines. Ils ont entre 20 et 23 ans et appartiennent tous à la mouvance islamiste. Projetaient-ils de commettre un attentat en cette période de fête ? À travers une note adressée hier à tous les préfets, le ministre de l'Intérieur alerte. Aujourd'hui, à Nancy, les allées du marché de Noël ont fait le plein. Question sécurité, il n'y avait ni imposants dispositifs ni inquiétudes. À Strasbourg en revanche, la police est beaucoup plus visible, voire ostensible. En 2018, une attaque terroriste avait fait cinq morts et onze blessés sur le marché de Noël. Désormais, il faut se plier à quelques règles pour accéder au centre-ville. Ce soir, les cinq hommes interpellés hier sont toujours en garde à vue. Ils sont interrogés à Levallois-Perret, dans les locaux de la DGSI. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Guillet