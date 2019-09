Sécurité des bars : que dit la loi ?

En août 2016, quatorze personnes sont mortes asphyxiées dans l'incendie du Cuba Libre, un bar de Rouen. Les bistrots de quartier, les petites discothèques, la plupart des restaurants, et même les petits hôtels peuvent ouvrir sans inspection. Depuis le drame, les familles des victimes demandent un changement de la loi. Combien d'établissements comme le Cuba Libre sont encore à risque aujourd'hui ? Les contrôles des normes incendie sont-ils suffisants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.