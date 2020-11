Sécurité des ponts : au moins 25 000 ouvrages auraient besoin de réparation en France

Le pont de Condrieu enjambe le Rhône. Il date de 1934 et présente aujourd'hui des signes de vieillissement, corrosion de la structure, effritement des câbles, ... Depuis 2013, il est sous surveillance et les travaux n'ont toujours pas commencé. Pourtant, il est emprunté chaque jour par 9 000 automobilistes qui ignorent tout du risque. Après huit ans, les travaux devraient commencer en 2021. À cheval entre deux départements, le pont est un casse-tête administratif. Avant d'aboutir à une décision, il a fallu mettre d'accord l'ensemble des partenaires. 25 000 ponts en danger en France et la plupart dépendent des collectivités locales. En revanche, quand il s'agit de ponts gérés par l'État, ça va plus vite. Exemple : le viaduc de Gennevilliers dans le Val-d'Oise, qui menaçait de s'effondrer en 2018, a été restauré en trois mois. Pour réparer l'ensemble des ponts en mauvais état, il faut un plan Marshall estimé à 1,3 milliards d'euros sur dix ans. Lors de la dernière loi de Finance, seulement 10 millions d'euros ont été accordés pour commencer à recenser les ouvrages dangereux. Pour l'auteur du rapport, plusieurs communes ont déjà pris des mesures. Patrick Chaize reste persuadé qu'un drame est possible. Le rapport presse l'État de débloquer très vite les budgets pour mener à bien ces rénovations.