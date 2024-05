Sécurité et négociations : cela suffira-t-il à sortir de la crise ?

La dernière réunion a commencé tard, à 22 heures, heure locale. Deux heures plus tard, Emmanuel Macron s'engage à remettre sur la table des négociations, la réforme du corps électoral. Cette dernière étant à l'origine des violences de ces derniers jours. Le chef de l'État réclame une levée des barrages dans les heures qui viennent. Après le retour au calme, il promet à son tour de lever l'état d'urgence. Il donne quelques semaines aux indépendantistes et aux loyalistes pour parvenir à un accord concernant la réorganisation des pouvoirs sur l'île. Entre rencontre avec les représentants politiques locaux et soutien aux forces de l'ordre, notre envoyé spécial a suivi le chef de l'État dans cette longue journée d'échange. Il aura passé plus de douze heures à écouteur les indépendantistes, comme les loyalistes. Ce 23 mai soir, Emmanuel Macron remet entre leurs mains la construction d'un accord. Tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir si le quotidien des Calédoniens va vraiment changer. Si un accord est trouvé, il sera soumis au vote des Calédoniens, à l'occasion d'un nouveau référendum. TF1 | Reportage T. Petit, S. Bougriou, M. Scott