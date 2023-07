Sécurité, impôts, rentrée... Les annonces d'Emmanuel Macron

C'est depuis Nouméa, à 16 000 km de l'Élysée, qu'Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer dans notre journal de 13h. Il s'agit de sa toute première interview depuis les violences qui ont secoué le pays au début du mois. "La leçon que j'en tire c'est : l'ordre, l'ordre, l'ordre.", a-t-il déclaré. Il veut remettre de l'ordre dans la rue, mais aussi dans les familles en responsabilisant les parents. Le président promet d'ouvrir ces chantiers, l'opposition fustige l'absence d'annonce concrète. "À part asséner trois fois le mot ordre, on voit bien qu'il n'y a aucune proposition, aucune volonté de restaurer l'autorité de l'État, aucune volonté de s'en prendre aux familles de délinquants multirécidivistes. Il est totalement à côté de la plaque", a réagi, par exemple, Julien Odoul, député (RN) de l'Yonne. L'une des préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat. À ce sujet, le chef de l'État promet des baisses d'impôts à hauteur de deux milliards d'euros, mais reste flou sur la forme et sur l'échéance. Et à six semaines de la rentrée des classes, face au manque de professeurs, le président veut rassurer les parents. "Le ministère de l'Éducation nationale fera ce qu'il faut pour qu'il y ait des professeurs devant chaque classe", a-t-il dit. TF1 | Reportage N. Gandillot, N. El Hammouchi, I. Azencot