Sécurité, reconstruction : ce que réclament les maires

Depuis une semaine, ils sont en première ligne. À l’Élysée, plus de 300 maires viennent partager leur analyse de la crise et leurs attentes pour l’avenir. Face à eux, le chef de l’État s’est voulu plutôt rassurant. Après quatre heures d’échange, Emmanuel Macron promet une loi d’urgence afin d'accélérer la reconstruction des bâtiments, des voiries et des écoles dégradées. Les collectivités touchées auront également droit à des prêts à taux zéro. Concernant l’usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes, le président propose de réfléchir à des mesures qui pourraient aller jusqu’à leur interdiction. Côté élus, les propositions concernent les quotidiens des administrés. Stéphanie Von Euw est élue à Pontoise. Sa solution pour sortir de la crise, c’est de retisser les liens dans les quartiers prioritaires. Le maire RN de Beaucaire Julien Sanchez réclame plus de forces de l’ordre. Rudy Elegeest est élu à Mons-en-Baroeul. Selon lui, la priorité dans sa ville reste de décloisonner les quartiers prioritaires. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Guénégan, O. Santicchi