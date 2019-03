Sécurité routière : 800 000 conducteurs sans assurance

Ils sont plus de 800 000 automobilistes dans l'Hexagone à rouler sans assurance. En cette année 2019, on estime qu'une voiture sur 50 n'est pas assurée. Pour décourager ces personnes, le gouvernement a prévu un plan. La sécurité routière va croiser le fichier des véhicules assurés et les infractions relevées par les radars automatiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.