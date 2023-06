Sécurité routière : 800 000 conducteurs sans assurance

Il y a cinq ans, la vie de Coralie Morizet, victime d’un accident de la route, a basculé à la suite d’un accident de voiture. À l’époque, de retour de soirée, elle embarque en tant que passagère avec d’autres amis. Au volant, un homme de 20 ans seulement, qui avait trop bu. Pour faire face à des démarches administratives compliquées, elle a fait appel à une avocate, Maître Ingrid Geray, habituée aux affaires mettant en cause des conducteurs non assurés. Selon elle, les conducteurs non assurés n’ont pas forcément conscience de tous les impacts de ne pas être assurés. Et qu’ils ne vont pas du tout imaginer qu’ils vont prendre en charge l’indemnisation, qui va être avancée par le fonds de garantie. Des conséquences financières et pénales lourdes dont Ethan, 22 ans, automobiliste qui a conduit sans assurance, n’avait pas conscience. Des jeunes de moins de trente ans non assurés et responsables d’un accident de la circulation, il y en a de plus en plus. L’une des explications principales, c’est l’argent. Le prix de l’assurance pour les jeunes permis est plus élevé que celui pour les conducteurs plus expérimentés. Selon le fonds de garantie des victimes, il faut baisser ces tarifs et réaliser plus de contrôles de police, pour détecter les conducteurs en infraction. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Marcellin, P. Ninine