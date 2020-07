Sécurité routière : ces départements qui ne veulent pas supprimer la limitation de vitesse à 80km/h

Depuis le début de cette année 2020, la règle de la limitation de vitesse à 80km/h a été assouplie. Les départements peuvent choisir de retourner ou non aux 90km/h. Certains ont maintenu les 80km/h dans ce débat à la fois rationnel et passionnel. C'est notamment le cas du Gard et de la Loire-Atlantique.