Sécurité routière : le drone se met au service de la police d'Angoulême

Les policiers d'Angoulême ont eu recours aux performances du drone pour surveiller la circulation et, en cas de besoin, verbaliser les conducteurs imprudents. Vu du sol, l'appareil est presque invisible, indétectable pour les conducteurs. Et pourtant, il surveille avec une redoutable efficacité. Le drone de la police d'Angoulême est capable de retransmettre les images de l'infraction avec une netteté remarquable et permet également de ne pas perdre les voitures qui refusent d'obtempérer aux contrôles routiers. A noter que le prix d'achat de l'appareil représente moins de deux heures de surveillance par hélicoptère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.