Sécurité routière : faut-il mieux réglementer les vélos ?

Au milieu des voitures, camions et autres scooters, on retrouve des cyclistes vulnérables. Et pourtant, ils sont nombreux à ne pas porter de casque. "Je sais que ce n’est pas bien, mais je le fais quand même", lance un cycliste. Le nombre de cyclistes morts sur les routes a presque été multiplié par quatre, passant de six en mai 2019 à 22 en mai 2022. La Sécurité routière n'entend pas pour autant rendre obligatoire le port du casque à vélo, comme c'est le cas pour les deux-roues motorisés. "Les vitesses pratiquées sont moins importantes... Il y a des piétons qui meurent aussi. Pour autant, le casque n'est pas obligatoire pour les piétons. C'est une question d'attitude et de responsabilité", explique David Julliard, adjoint à la déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Seuls les enfants de moins de douze ans sont concernés par cette obligation. Le partage de la route n'est pas non plus une évidence. Beaucoup de cyclistes reconnaissent eux-mêmes ne pas toujours respecter le code de la route. Plusieurs règles s'appliquent aux cyclistes : téléphoner ou porter des écouteurs, ne pas respecter une priorité, franchir une ligne continue, griller un feu rouge ou encore rouler sur le trottoir est puni d'une amende de 135 euros. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage S. Chevallerau, Z. Ajili, J. Cressens