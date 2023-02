Sécurité routière : forte hausse des accidents de vélo

Un an et demi après le drame, Daniel Manceau ne comprend toujours pas. "C'est ici qu'on a perdu un copain. On n'en connaît pas vraiment les circonstances. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été tué sur le coup", s'exprime-t-il. Son ami a perdu la vie à vélo, sur une route de campagne, à Montours (Ille-et-Vilaine), comme 244 cyclistes en 2022. Un chiffre en augmentation qui n'étonne pas Daniel. En 50 ans sur les routes, il a vu changer le comportement des automobilistes. "Quand on monte sur le vélo, quand on part, en groupe ou seul, parfois, on se demande si on va rentrer vivant. C'est fou quoi", confie-t-il. Les accidents hors agglomération sont les plus graves. Mais c'est en ville qu'ils sont les plus fréquents, souvent liés à une absence de visibilité notamment dans les villes moyennes, où les aménagements pour cyclistes sont trop rares. Pour un spécialiste, la baisse des accidents ne pourra se faire qu'avec une amélioration des aménagements, comme c'est le cas d'un rond-point de Rennes, aménagé la hollandaise. TF1 | Reportage K. Gaignoux, I. Bornacin, K. Moreau