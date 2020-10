Sécurité routière : la mortalité des cyclistes en forte hausse

Le transport avec la pratique du cyclisme compte parmi les problématiques des villes. Les accidents dramatiques sont de plus en plus fréquents. Entre juillet et septembre 2020, 83 morts à vélo ont été enregistrés. C'est 17 de plus qu'à la même période en 2019. Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé en dix ans. En cause, l'augmentation du nombre de collisions avec des véhicules. L'explosion de la pratique du vélo pourrait aussi expliquer la hausse des accidents. Le nombre de cyclistes a augmenté de 30% depuis le confinement. Stationnement sur une piste cyclable, piétons et automobilistes imprudents, ... Les cyclistes croisés par nos reporters ce mardi après-midi se sentent vulnérables. Ce n'est pas dans nos villes que les accidents causent le plus de morts. Deux tiers des décès à vélo ont lieu sur des routes départementales. Et selon Joseph d'Halluin, secrétaire général de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), ces drames concernent "des profils sportifs d'homme âgés, des véhicules qui circulent sur des routes à 80 ou 90km/h et qui percutent ces cyclistes".