Sécurité routière : les conducteurs peu au courant des dangers des stupéfiants

À part l'alcool comme facteur de risque d'accident au volant, il y a aussi les stupéfiants, principalement le cannabis. Les contrôles se multiplient, et souvent les forces de l'ordre sont surprises par les manques d'information des conducteurs. En 2018, les délits liés à l'usage de stupéfiants ont augmenté de 29%, mais ils restent deux fois moins nombreux que ceux liés à l'alcool.