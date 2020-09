Sécurité routière : les radars cassés par les Gilets jaunes ont-ils été réparés ?

Depuis janvier 2018, environ 1 000 radars ont été détruits, 800 nouveaux ont été installés et 300 restent hors-services ou ont été démontés d'après le site radars-auto. Aujourd'hui, certains appareils dégradés sont remplacés par les nouveaux radars tourelles. Mais il est impossible d'avoir les chiffres officiels, la Sécurité routière refusant de les communiquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.