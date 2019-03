Sécurité routière : le limiteur de vitesse bientôt obligatoire ?

Le Parlement européen votera en avril un texte qui pourrait rendre obligatoire les limiteurs de vitesse à bord des véhicules neufs. Si le document est validé, les constructeurs automobiles devront équiper leurs nouveaux modèles de ce dispositif. Ce dernier détecte les panneaux de signalisation et adapte automatiquement la vitesse du véhicule selon les indications qui y sont mentionnées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.