Sécurité routière : priorité absolue pour les piétons

Les automobilistes devraient, à partir de ce jeudi 1er novembre, accorder plus d'importance aux personnes qui marchent dans la rue. Pour cause, une nouvelle sanction sur le refus de priorité à un piéton est entrée en vigueur. Cette infraction vaudra désormais un retrait de six points sur le permis de conduire. Alors, quelles sont, concrètement, les situations auxquelles les conducteurs pourraient être confrontés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.