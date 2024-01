Sécurité sur les Champs-Élysées : au cœur du dispositif

Face à l'Arc de Triomphe, ils sont déjà en place pour la fête. Mais à quelques mètres de là, il y a une heure, ils étaient encore nombreux agglutiner derrière les barrières. Les fouilles sont méticuleuses : aucune arme, aucun projectile, même les bouteilles sont confisquées, de quoi en exaspérer certains. Jusqu'à un million de personnes, est attendu dimanche soir sur les Champs-Élysées. Plus de 6 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, une soirée à haut risque. Les autorités planchent sur ce dispositif depuis plusieurs semaines. Il y a dix jours, nous avions pu assister à cette réunion au ministère de l'Intérieur. D'ordinaire, il n'y a pas de caméra dans ces moments stratégiques. Gérald Darmanin est entouré du préfet de police de Paris et des services de renseignements. Les autorités veulent à tout prix éviter ce soir les jets de mortiers d'artifices ou encore de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Sur les terrains cette semaine, les opérations de contrôle se sont multipliées. Les policiers sont à l'affût de tout ce qui pourrait servir à fabriquer une arme, par exemple dans les stations-service. Pendant les fêtes en Île-de-France, il est interdit de se fournir en carburant dans des jerricans Le commissaire central adjoint d'Aulnay-Sevran (Seine-Saint-Denis) Manuel Blanc et ses hommes traquent en particulier la vente de mortier d'artifice sur Internet, mais aussi dans les magasins. Certains engins pyrotechniques doivent être retirés des rayons pendant la période des fêtes. Mais souvent, les stocks sont constitués bien avant le 31 décembre. À la demande des autorités, la chasse aux mortiers se poursuit jusque dans les parties communes des immeubles. L'opération la plus délicate pour les policiers aura lieu ce soir sur les Champs-Élysées. Nous étions aux côtés d'une compagnie d'intervention. Dès 15 heures, le ton est donné. Les 90 policiers de la caserne prennent rapidement le chemin du lieu des festivités. En moins de 20 minutes, ils sont sur place et font évacuer la plus belle avenue du monde. Une première étape avant tant d'autres, car les policiers le savent, cette soirée du Nouvel An sera longue. TF1 | Reportage L. Attal, I. Bornacin, R. Maillochon