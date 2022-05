Sécurité : une boîte noire pour les voitures neuves

C'est une petite révolution sous votre capot. À partir du 6 juillet, les voitures neuves seront obligatoirement équipées d'une boîte noire. "C'est une bonne idée en cas de conflit au niveau des assurances, voir qui est fautif ou quoi que ce soit", réagit un automobiliste. Le dispositif sera bien caché et difficile d'accès. "En réalité, il s'agira d'une puce électronique qui sera connectée sur un boîtier, le cerveau du véhicule", la pièce qui va collecter toutes les données de la voiture comme la vitesse ou freinage", précise notre Jean-Marie Bagayoko. "Dans le langage courant, la boîte noire vient de l'aéronautique. Mais je pense que ça parle bien de dire qu'il y a un boîtier qui va enregistrer les données liées à la sécurité en cas d'accident", s'exprime Philippe Debouzy, directeur - concessionnaire automobile Citroën de Noiseau (Val-de-Marne). Sur la route, la boîte noire enregistrera votre vitesse, les phases d'accélération et de freinage, le port de la ceinture ou l'usage des phares et clignotants. Contrairement à celle des avions, elle n'enregistrera pas les sons et les images à l'intérieur de l'habitacle et aucune donnée sur le taux d'alcoolémie ou le niveau de fatigue du conducteur. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, A. Mersi, F. Moncelle