Sécurités avant les Jeux : la police fait “place nette”

Harceler les vendeurs à la sauvette, les prendre en flagrant délit. L’opération dite “place nette” est en cours dans le XVIIIe arrondissement parisien. Une cinquantaine de policiers se déploient pour interpeller les petites mains d’un vaste réseau de trafiquants de cigarettes. Cachés dans les poubelles, sous les plaques d’égout, en quelques minutes, les policiers découvrent une cinquantaine de cartouches de cigarettes, 22 kilos de tabac à chiquer, de la résine de cannabis et plus encore. De l'héroïne, des médicaments psychotropes, des drogues qui sont apparues il y a quelques mois et qui inquiètent le commissaire. En une heure, huit personnes sont interpellées. Le bilan de la semaine est de plusieurs milliers de marchandises saisies. Ces opérations s'intensifient depuis des mois dans le XVIIIe arrondissement, car nous sommes à cinq kilomètres du futur village olympique et à côté du site où auront lieu les épreuves de gymnastique. À moins de 100 jours du début des Jeux, Paris et l’Île-de-France veulent faire le ménage. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Creff, F. Petit