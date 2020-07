Ségur de la santé : qui est concerné par la hausse des salaires ?

Jean Castex avait promis d'aller vite et de conclure en quelques jours la difficile négociation de la Ségur de la santé. Les salaires de tous les personnels hospitaliers vont augmenter de 180 euros nets, sauf les médecins qui feront l'objet d'une autre négociation. Les personnels non-médicaux sont également concernés par cette revalorisation.