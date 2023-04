Sein: l'île où l'on boit l'eau de mer

Cette eau est certainement différente de celle qui coule chez vous. Mais une fois en bouche, elle a un goût normal. Quelques heures auparavant, elle était salée et encerclait l'île de Sein. De l'eau de mer transformée en eau potable, l'île n'a pas eu le choix et fonctionne ainsi depuis les années 70. Grâce à une énorme machine de sept mètres de long, de deux mètres de large, l'eau est d'abord puisée en mer, puis stockée et filtrée pour lui enlever les premières impuretés. Ensuite, sous très forte pression, l'eau salée passe par quatre différentes membranes et devient de l'eau douce. Avant sa consommation, on y ajoute des minéraux. Un système ingénieux conçu sur le continent près de Lorient. Ces machines sont souvent installées sur les navires de pêche ou militaires. Ainsi, l'île de Sein est 100% autonome en eau potable pour ses 150 habitants y vivant à l'année comme pour sa population, dix fois plus à la belle saison. Mais ce dispositif a un prix. Entre l'entretien du matériel et l'ajout de minéraux, les habitants paient plus de sept euros le m3 d'eau, c’est quatre fois plus que sur le continent TF1 | Reportage C. Ebrel, P.F. Watras, T. Lagoutte