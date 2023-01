Seine-Maritime : important incendie dans une usine de batteries au lithium

Depuis la route toute proche, les premiers témoins n'en croient pas leurs yeux. Plusieurs explosions se succèdent. La vidéo en tête de cet article montre l'une d'elles un peu plus tôt aux abords de la même usine. Mais cette fois-ci, l'homme qui filme la scène est beaucoup plus proche. L'incendie s'est déclaré à 16h30 dans l'usine Bolloré Logistics de Grand-Couronne. Elle est située à 15 km du centre-ville de Rouen au bord de la Seine. L'entrepôt en feu contient des batteries au lithium et des pièces automobiles. Il s'est propagé à un autre entrepôt où sont stockés des pneus. Il n'y a pas de blessés. Mais à Rouen, tout le monde a en tête l'incendie de Lubrizol il y a trois ans. L'usine Bolloré Logistics n'est pas un site Seveso. Une centaine de pompiers sont mobilisés sur place. Leur intervention devrait encore durer toute une partie de la nuit. TF1 | Reportage B. Christal