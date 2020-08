Seine-Maritime : prise d'otages dans une agence bancaire au Havre

Âgé de 34 ans, l'homme affirme être converti à l'islam et salafiste. Après avoir détenu six otages, il en a successivement libéré trois depuis 19 heures, l'heure à laquelle le RAID est arrivé. L'individu réclame un scooter TMax, et une paire de menottes pour emmener un dernier otage. Il est connu des services de police pour des affaires de droit commun. Les négociations continuent. Aucun blessé n'est pour l'instant à déplorer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.