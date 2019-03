Seine-Saint-Denis : la Californie française ?

Le 5 février 2019, Emmanuel Macron avait vanté le dynamisme du département de la Seine-Saint-Denis. En 2018, 28 000 entreprises y ont été créées et il n'attire pas que des entrepreneurs. En dix ans, il est devenu le nouvel eldorado pour les multinationales comme la SNCF ou BNP Paribas, certaines y ont même installé leur siège social. Le prix du loyer très attractif est le principal atout du département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.