Seine-Saint-Denis : comment éradiquer les trafics ?

C'est une réalité très visible en Seine-Saint-Denis. Le trafic de cigarettes, de drogues et de médicaments se passe en plein centre-ville d'Aubervilliers, en plein jour, sans même se cacher de la population. Le gouvernement veut y mettre fin. Et pour cela, il ne lésine pas sur les moyens. Dans ce secteur, depuis le début de l'année 2023, le nombre d'interpellations liées à la drogue a augmenté de 40%. Dans certaines villes, le nombre de patrouilles a carrément doublé. Un changement de stratégie sur ordre du ministre de l'Intérieur. À l'automne 2022, Gérald Darmanin a fixé un objectif ambitieux. "Il a été demandé à l'ensemble des préfets concernés de préparer des plans 'Zéro délinquance' sur les sites accueillant les jeux", disait-il le 25 octobre 2022. C'est à Seine-Saint-Denis qu'il y aura le plus d'épreuves. C'est là que logeront des milliers de touristes et athlètes. Une image du pays à l'étranger encore pleine de points de deal. Et sur la route du "Zéro délinquance", il y a une autre difficulté. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Bouffard