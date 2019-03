Seine-Saint-Denis : comment la rumeur est née

Dix-neuf personnes ont été placées en garde à vue mardi 26 mars 2019. Elles auraient participé aux agressions de plusieurs membres de la communauté rom, accusé à tort d'avoir enlevé des enfants. Mais comment en est-on arrivé là ? Et surtout, comment des rumeurs folles ont-elles pu provoquer un tel déferlement de violences ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.