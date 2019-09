Seine-Saint-Denis : un lycée face à la violence

Depuis deux ans, des incidents parfois violents se multiplient au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le dernier date d'il y a huit jours. Un élève de l'établissement a été frappé à proximité des lieux par un groupe d'une dizaine de jeunes armés de battes de base-ball. Comment ont réagi les enseignants, les policiers et les parents d'élèves ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.