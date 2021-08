Séisme à Haïti : la difficile organisation des secours

Après le tremblement de terre, la tempête tropicale. Elle se dirige vers Haïti. Alors, les secours font vite. Les équipes chiliennes envoient des tonnes de nourritures et d'eau. Ce soldat américain est en train d'évacuer un enfant blessé grièvement à soigner d'urgence. Haïti a subi samedi un séisme d'une magnitude de 7,2. Il a notamment touché la ville des Cayes, 90 000 habitants. Une zone devenue très difficile d'accès pour les associations humanitaires. Les routes sont détruites ou alors bloquées par des groupes armés, opposés au pouvoir en place. Le pays, très pauvre, traversait déjà une crise politique, sécuritaire, sociale et sanitaire. Le séisme l'a amplifié. La tempête Grace, si elle a lieu, pourrait être dévastatrice. Pour l'instant, 30 000 maisons ont été endommagées ou démolies. Leurs occupants sont regroupés dans des campements. Ils dorment sous des bâches et ont du mal à obtenir de l'eau. Les hôpitaux, rares, sont submergés. Les blessés sont soignés dehors. Alors que les secouristes extraient toujours de nouveaux corps des décombres, un autre danger approche : la tempête et ses pluies torrentielles sont redoutées cette nuit à Haïti.