Séisme à Taïwan : les secouristes recherchent les disparus

Machine arrière toutes, autoradio encore allumé, des voitures tentent d'échapper à l'éboulement en vain. La montagne n'en finit pas de s'effriter, secouée par un puissant séisme, plus de sept sur l'échelle de Richter. Nous sommes à Taïwan, sur la côte est de l'île, à quelques kilomètres seulement de l'épicentre. Dans cette région montagneuse, les routes ont, en partie, disparu. Des dizaines de personnes sont prises au piège. Là-bas, il y a des ouvriers dans une carrière de pierres coupés du monde. Un peu plus loin, les employés d'un hôtel sont coincés dans un tunnel. Enfin, les secouristes arrivent. Ils les font sortir tant bien que mal. Des centaines de personnes sont encore bloquées et combien d'autres, choquées, comme dans une maternité, après le séisme le plus puissant sur l'île depuis 25 ans. Ce sont des dégâts impressionnants. Mais Taïwan semble avoir évité le pire grâce à des normes drastiques en matière de construction. TF1 | Reportage E. Lefebvre, N. Ly, P. Limpens