Séisme au Maroc : des milliers de familles sans abri

Aya n'a que sept ans, mais elle comprend très bien ce qui lui arrive. Elle était dans sa maison au moment du séisme. Elle vit désormais sous une tente avec sa mère et sa grand-mère. Les enfants sont traumatisés. Ils errent depuis bientôt quatre jours dans leur village, détruit. Malgré leurs blessures, certains s'amusent parfois avec ce qu'ils trouvent et parviennent encore à rire. Fatima a le visage fermé. Son père s'inquiète pour son avenir. Les murs de la seule école primaire du village se sont effondrés. Il n'y a plus de salle de classe. Personne ne sait quand l'école sera reconstruite. La date du séisme, vendredi 8 septembre, est toujours inscrite au tableau. Depuis ce jour, le village de Talat N'Yaaqoub ne vit que grâce aux dons et à des installations temporaires : des multiprises branchées à un groupe électrogène. Moussab va enfin pouvoir charger son téléphone et jouer à un jeu vidéo. Tout ce qui faisait vivre le village a disparu. La station-service n'existe plus. Une station mobile vient d'être installée. C'est une aide provisoire. Chacun dans le village se demande combien de temps encore elle durera. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Fourny, Q. Trigodet