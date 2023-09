Séisme au Maroc : des villes dévastées

Après la nuit cauchemardesque du 8 septembre, le Maroc se réveille dans l'effroi. À Marrakech, les dégâts sont impressionnants, avec des bâtiments effondrés, des voitures écrasées par les pierres. Dans les petites ruelles, les débris de pierres, de bois, jonchent le sol et des murs entiers ont cédé. Les remparts tout autour des quartiers historiques de la Médina se sont effondrés par endroits. La place Jemaâ El-Fna, classée lieu populaire prisé par les touristes du monde entier est méconnaissable. Sur la place, le minaret de la mosquée Kharbouche est partiellement détruit. À Marrakech et à 60 km au sud, au plus proche de l'épicentre, il ne reste quasiment plus rien, tout est détruit. Pour les secouristes, chaque minute compte. Le personnel de santé n'arrive plus à gérer les nombreux blessés, déposés directement en camionnette devant l'hôpital local. À l'aide de seaux, de pelles, des outils de fortune, les habitants retirent des gravats, à la recherche d'autres victimes. Beaucoup de Marocains n'ont plus de maisons et s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit d'angoisse, ce 9 septembre, après cette nuit d'horreur. TF1 | Reportage C. Abel