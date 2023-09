Séisme au Maroc : ils racontent

Cet après-midi du 9 septembre, dans les rues du Marrakech, de nombreux habitants constatent les dégâts. Nous avons pu joindre des Français sur place. À quelques kilomètres dans un hôtel, un Français en vacances, Foued Slama, a filmé le hall, juste après le séisme. "Le sol se levait, se soulevait, et là, on s'aperçoit que la piscine faisait des tourbillons, les chambres elles ont été fissurées", raconte le touriste. Un autre habitant de Marrakech, Hamza Aboulfeth, nous a envoyé une image des dégâts de ce matin. Il reste marqué par une nuit traumatisante. " C'était féroce, c'était en croyait pas pendant 20, 25 secondes non-stop. Vraiment, il y avait toute la maison qui allait dans tous les sens”, décrit-il. Une secousse ressentie dans une grande partie du pays, jusqu'à Casablanca, à 250 kilomètres de là. " Vu la force de la secousse, je me suis projeté dans la chambre de mon fils qui a trois ans, je l'ai protégé et puis quand j’ai vu que ça commençait à durer et à s'intensifier de plus en plus, avec ma femme, on est sorti, tout le quartier est sorti, Casablanca est sorti tout simplement”, selon Benoit Landry, un autre habitant. Les habitants le savent, la reconstruction sera longue. TF1 | Reportage V. Topenot