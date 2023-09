Séisme au Maroc : le difficile travail des secouristes

Ils sont plusieurs pour le sortir des décombres en pleine nuit. Un bébé de quelques mois est extrait vivant d'un bâtiment effondré, tout comme une personne âgée dans la région d'Al Haouz. Mais les heures passant, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Dans un village au sud de Marrakech, trois corps restent coincés au rez-de-chaussée d'une maison. Pierre après pierre, une unité militaire travaille sans relâche pour les dégager à 5 m de profondeur. Dans l'après-midi, le corps de la mère est retiré, sous les yeux de ses proches. Depuis samedi, les secours s'organisent pour rejoindre les zones les plus reculées. Mais dans cette région montagneuse, certains accès sont devenus impraticables. Dans certains endroits sinistrés, les habitants sont en colère. "Ma mère est toujours sous les décombres. Où sont les secours ? Qui va la sortir de là ?", déplore un habitant de la région de Taroudant (Maroc). Aucune aide non plus pour enterrer les siens. Dans ces villages, les familles de victimes creusent elles-mêmes les tombes de leurs proches. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Riou, M. Paupe