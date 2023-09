Séisme au Maroc : les services de l'État commencent à se déployer

"Au bout de presque 48h, les sinistrés voient arriver, pour la première fois, une aide officielle. Ce fut long, il y a eu un sentiment d'abandon. Mais apparemment, ici en tout cas, ce n'est pas forcément le cas ailleurs, elle est arrivée. On a aperçu un hôpital de campagne en fin de vallée", rapporte Michel Scott, notre envoyé spécial à Asselda (Maroc). "Puis, des tentes ont été installées par la sécurité civile marocaine. On peut y loger à une dizaine environ, quatre familles à peu près, ce sont surtout des femmes et des enfants qui en bénéficient. Mais ça, c'est pour parer aux plus pressés, car ces populations sont dans un état de dénuement total et elles vont le rester pendant des jours et des semaines. Et c'est peut-être ça qui sera le plus difficile à gérer : comment prendre en charge ces milliers de personnes qui ne retrouveront sans doute jamais leur toit ? ", poursuit-il. TF1 | Duplex M. Scott