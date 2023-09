Séisme au Maroc : nouvelle nuit dans la rue pour les rescapés

À une trentaine de kilomètres au sud de Marrakech (Maroc), un village qui est en hauteur a été durement touché par le séisme. En haut du village, des rues entières ont été complètement rasées. Les habitants du village se sont rassemblés en bas du village, pour passer une deuxième nuit dehors. Certains d'entre eux n'ont plus de maisons et d'autres craignent que leurs maisons s'effondrent, s'il y a des répliques. Ils vont dormir à même le sol, ce samedi soir, sur des tapis. Des bâches ont même été installées à la hâte. Actuellement, il fait encore 30° C sur place, mais une fois la nuit tombée, on perd facilement 10° C à 15° C. Les habitants ne savent pas encore combien de temps ils devront vivre dans ces conditions. TF1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Trigodet, E. Fourny