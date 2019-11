Séisme dans la Drôme et en Ardèche : quatre blessés et de nombreux dégâts

À 11h52 ce lundi matin, un tremblement de terre de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a secoué la vallée de la Drôme et l'Ardèche. Le bilan fait état de quatre blessés dont un grave à Montélimar. La secousse a été ressentie dans toute la région. L'épicentre est situé à une dizaine de kilomètres du Teil, commune la plus touchée par le séisme. Des centaines de maisons de ville collées les unes aux autres ont été fissurées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.