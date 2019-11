Séisme du Teil : des sinistrés toujours sans maison

Dans la commune du Teil, en Ardèche, de très nombreux habitants ne pourront pas regagner leurs logements avant de longs mois. Plus de 300 maisons ont été déclarées inhabitables, et 80% des commerces sont fermés dans le centre-ville. Ce mercredi soir, la plupart des sinistrés ont quitté la ville pour être hébergés chez des amis, à l'hôtel ou dans les campings de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.