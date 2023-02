Séisme en Turquie : aux côtés des sinistrés

Depuis ce lundi, Tayfic arbore ce même regard mêlant tristesse et sidération. Notre équipe est l'une des premières à Kahramanmaras (Turquie). Et pour que nous comprenions l'ampleur du marasme, ce chauffeur s'improvise en tant que guide d'une ville en grande partie détruite. Dans la soirée du lundi, son bus a accueilli une dizaine de réfugiés. Tayfic tient à nous montrer les immeubles les plus récents. Ce sont pratiquement les seuls à être encore debout, car Kahramanmaras est l'une des villes les plus proches de l’épicentre. Avec des moyens dérisoires, certains habitants prêtent main forte à des secouristes débordés. Ce lundi, Ali et les siens habitaient encore cet immeuble. Les rues sont devenues des refuges précaires où les habitants ne risquent pas leur vie dans la ville. L’un des dangers les plus importants dans le centre-ville, ce sont ces immeubles. Oui, ils sont encore debout, mais extrêmement endommagés. On nous a averties qu’il vaut mieux se tenir à distance, car il pourrait s’effondrer à tout moment. Dans cette station d’essence, la file d’attente s’allonge d’heure en heure. Il faut patienter pour quelques litres d'essence, indispensable pour faire fonctionner les groupes électrogènes. Des bénévoles sillonnent chaque quartier, certains distribuent des couches, d’autres des vivres. La chorba, la soupe traditionnelle Turque. Ce mardi après-midi, elle est servie par des bénévoles venus de tous les pays. Comme ce jeune homme, qui grâce à son sourire donne un peu d’humanité à un peuple meurtri. Ce mardi soir, les autorités dénombrent déjà plus de 500 morts dans la ville, ainsi que des milliers de disparus. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Merlier, B. Hacala