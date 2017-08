L’île d’Ischia au large de Naples a été touchée hier par un tremblement de terre de magnitude 4, faisant 2 morts et 40 blessés. Par ailleurs 3 frères ont été secourus et extraits vivants des ruines d’un immeuble, tandis que d’autres répliques du séisme ont provoqué aujourd’hui plus de dégâts matériels.