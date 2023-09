Séisme : l'aide française dans l'attente d'un feu vert

En ce lieu, tout est prêt pour partir au Maroc. Pour Philippe Besson, président du pompiers de l'urgence internationale (PUI), il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et l'équipe est prête à intervenir. Mais il est pour l'instant bloqué à Limoges, en attente du feu vert de l'autorité marocaine. Pourquoi le Maroc n'accepte pas l'aide de la métropole ? Seuls quatre pays dont l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis sont actuellement sur place. Pour l’ancien diplomate français, Jean-Yves Berthault, plusieurs tensions politiques entre nos deux pays, ces dernières années, pourraient expliquer pourquoi la métropole n'est pour l'instant pas la bienvenue. Quels sont les besoins ? Depuis ce lundi 11 septembre, l'association "Bourgone-Maroc", Dijon, reçoit des centaines de dons, du matériel médical, des médicaments et des produits de première nécessité. Des dons qui seront acheminés dans les villages de l'Atlas grâce à un transporteur privé. Comment aider ? Partout, en métropole, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux Marocains. C’est un soutien matériel et financier. Après un appel aux dons relayés par TF1, le Secours populaire a récolté plus de 8 000 euros et la Fondation de France a plus de deux millions d'euros, grâce au don de particuliers. TF1 | Reportage A. Boudarias, C. Blanquart, M. H. As