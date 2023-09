Séisme : nuit d'effroi au Maroc

À 23 heures douze ou onze, les caméras ont saisi très précisément le début du séisme le plus puissant jamais enregistré au Maroc, près de sept sur l'échelle de Richter. Il a épargné deux hommes, sauvés par leur fuite, quelques secondes avant d'être écrasés. Un homme, comme poursuivi par l'effondrement, est aussi parvenu, in extremis , à échapper au souffle. Touristes dans leurs chambres d'hôtel, ou internautes devant leurs ordinateurs, tous ont d'abord été pris de stupeur avant de prendre leurs jambes à leurs cous. Trois secousses successives ont été ressenties de Casablanca à Agadir et surtout à Marrakech, plongé dans la poussière et la panique. Dans une ville très touristique, les habitants ont trouvé refuge au centre des places et des larges avenues, loin des nombreux murs écroulés. Tous n'y sont pas parvenus. À l'échelle du pays, le ministère de l'Intérieur chiffre à plus de mille le nombre de morts, à 1 200 les blessés qui affluent dans les hôpitaux. Le bilan ne mentionne pas encore les disparus. Le gouvernement a mobilisé ses moyens aériens, l'armée et de nombreux sauveteurs pour fouiller les décombres. L'effort s'annonce colossal, le besoin d'aide immense. TF1 | Reportage O. Santicchi, N. Mariel